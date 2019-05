Brandserie: Prozess beginnt

Ab Dienstag, 9 Uhr, muss sich eine 39-Jährige vor dem Landgericht wegen Brandstiftung verantworten. Sie soll zwischen August 2017 und Juni 2018 in Neckarau mehrere geparkte Autos angezündet haben. Insgesamt zählten die Ermittler 19 Fahrzeuge in der ganzen Stadt. Laut Schätzungen war ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Die Angeklagte soll für 16 Fälle verantwortlich sein, fünf Mal ist zudem der Versuch einer Brandstiftung angeklagt. Nach anfänglicher Untersuchungshaft ist die Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Am 6. Juni soll das Urteil fallen. lok

