Brandstiftung in Wohnwagen?

Ist das Feuer vorsätzlich gelegt worden? Am Dienstagabend brannte ein Wohnwagen, der im Rheinbadweg in Neckarau abgestellt worden war. Als Polizei und Feuerwehr gegen 23 Uhr am Stellplatz zwischen Wilhelm-Wundt- und Maguerrestraße eintrafen, stand die Tür des Wohnwagens offen und jede Menge Rauch drang aus dem Innern. Entzündet hatte sich eine Matratze – wie genau, ist bislang noch ungeklärt. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus – auch, weil eine Seitenscheibe des Wohnwagens herausgeschlagen war. Den Polizisten gelang es, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die weiteren Löschmaßnahmen wurden von der Feuerwehr übernommen. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Jetzt werden Zeugen gesucht: 0621/83 39 70.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.06.2020