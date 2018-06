Brandstiftungen in Neckarau: 38-Jährige festgenommen

Anzeige

Nach der Vorführung der Tatverdächtigen am Freitagvormittag beim Amtsgericht Mannheim und Eröffnung des Haftbefehls wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In den vergangenen zwei Jahren hat es in Mannheim gut 30 Fälle gegeben, in denen Autos in Brand gesteckt wurden. Dabei kam es zu einem Sachschaden von insgesamt etwas mehr als 620 000 Euro. Ein Schwerpunkt der Brandserie ist Alt-Neckarau. Im gesamten Stadtteil kam bis Mai es zu zwölf Vorfällen. Im vergangenen September hatte die Polizei versucht den Brandstifter per Flugblatt zu finden und das lange ohne Erfolg.

Ob die nun festgenommene Beschuldigte für weitere Brandstiftungen, die seit Sommer 2017 an Autos im Bereich Alt-Neckarau verübt wurden, als Tatverdächtige in Betracht kommt, ist aktuell noch unklar.