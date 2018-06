Brandstiftungen in Neckarau: 38-Jährige in Haft

Anzeige

Mannheim.Weil sie für mehrere Brandstiftungen im Stadtteil Mannheim-Neckarau verantwortlich sein soll, ist gegen eine 38-jährige Frau aus Mannheim Haftbefehl erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll die 38-Jährige am ersten Juniwochenende zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 17 Uhr versucht haben mit einem in Brandbeschleuniger getränkten Tuch einen in der Waldhornstraße geparkten Wagen anzuzünden. Allerdings erloschen die Flammen, bevor sie auf das Fahrzeug übergreifen konnten.

Am Montag darauf soll sie gegen zwei Uhr auf ähnliche Weise einen anderen Wagen, der ebenfalls in der Waldhornstraße abgestellt war, angezündet haben. Bevor das Fahrzeug in vollständig brannte, bemerkte ein Zeuge die Flammen und verständigte die Polizei.

Der beginnende Brand konnte durch die Beamten gelöscht werden. Die Beschuldigte wurde am vergangenen Donnerstagmorgen nahe dem Brandort kontrolliert. Dabei fanden die Beamten Brandbeschleuniger und ein Feuerzeug, die sie in ihrer Kleidung versteckt hatte. Sie wurde daraufhin vorläufig festgenommen.