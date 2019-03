Brandursache im ZI unklar

Nach wie vor ist unklar, wieso in einem Patientenzimmer des Zentralinstituts (ZI) für Seelische Gesundheit in J 5 gestern Vormittag ein Feuer ausgebrochen ist. Gemeldet wurde es gegen 9.30 Uhr, nachdem sich ein Schrank entzündet hatte, wodurch auch eine Matratze in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Patienten der Abteilung waren zuvor evakuiert worden, der Brand konnte schnell gelöscht werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand erlitt eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung und musste von einem Notarzt vor Ort medizinisch versorgt werden. Nach den Löscharbeiten wurden die Räume gelüftet. Anschließend konnten die Patienten wieder in ihre Zimmer zurück. Es entstand geringer Sachschaden. pol/lok

