Brantner und Sekmen im Gespräch

Mannheim.Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner und Melis Sekmen, Fraktionsvorsitzende der Grünen- Gemeinderatsfraktion, laden am Montagabend, 19 Uhr, zu einem "Talk zum Jahreswechsel". In der digitalen Sprechstunde auf der Facebook-Seite @MANNHEIMbegruenen und dem Instagram-Kanal @gruenemannheim ziehen die beiden Politikerinnen Bilanz für dieses turbulente Jahr in Berlin und Mannheim. Sie sprechen zudem darüber, wo sie 2021 die Chancen und Herausforderungen für die Gesellschaft sehen.

