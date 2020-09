Brauchen die Stadträte einen „Klimaschutz“-Aufsichtsrat?

In zehn Forderungen hat die Aktionsgruppe „Fridays for Future“ ihre Zukunfts-Vision einer klima- und sozial gerechten Stadt formuliert. In dieser Serie bewerten Betroffene und Experten die Forderungen. Diesmal geht es um politische Entscheidungsprozesse.

Was Fridays for Future sagt

Vereinfacht gesagt geht es bei dem FFF-Vorschlag um Folgendes: Der demokratisch legitimierte Gemeinderat soll eine Art „Aufsichtsrat“ zur Seite bekommen, weil er nach Ansicht von FFF offenbar nicht fähig genug ist, Entscheidungen im Sinne der Klimagerechtigkeit zu treffen. Aus dem Vorschlag ergeben sich eine Reihe von Fragen, etwa die, was passiert, wenn die Prüfung des Gremiums ergibt, dass ein Gemeinderatsbeschluss nicht klimagerecht ist. Wird die demokratisch legitimierte Entscheidung dann nicht umgesetzt? FFF Mannheim erklärt dazu relativ allgemein: Wichtig sei, dass das Expertengremium eine gewisse „Entscheidungsgewalt“ besitze und „verbindlich“ einzubeziehen sei. Urteilsgrundlage des Gremiums solle allein die „wissenschaftliche und statistische Auseinandersetzung“ mit Themen sein.

Gewählte Politiker sind nach Auffassung von FFF in ihren Entscheidungen zu sehr von „Parteienzwang“, dem Blick auf die nächste Wahl und von den Interessen der Wirtschaft geleitet. „Wir sehen immer wieder, dass die momentane Regierung (und genauso die Gemeinderäte) gemeinhin nicht in der Lage dazu sind, klimagerechte Entscheidungen zu treffen“, so FFF. Klimagerechtigkeit bedeute dabei, „die Klimakrise aus einer globalen Perspektive heraus zu betrachten“. Dabei seien besonders diejenigen auf der Welt miteinzubeziehen, die von den Problemen besonders stark betroffen seien.

Was die großen Fraktionen sagen

Beratung durch Experten durchaus – aber die endgültige Entscheidung muss beim Gemeinderat liegen. So lassen sich die Reaktionen der Politik auf die Forderung zusammenfassen. Die Grünen-Fraktionschefinnen Stefanie Heß und Melis Sekmen verweisen auf zahlreiche Anträge und Haushaltsbeschlüsse ihrer Fraktion zum Klimaschutz, betonen aber auch, dass noch viel zu tun sei. „Hierzu unabhängige beratende Fachexpertise für zukünftige Entscheidungen des Gemeinderats einzuholen und sogar fest zu installieren, halten wir prinzipiell für eine gute Idee“, so Heß und Sekmen. Wichtig sei aber, „dass demokratisch legitimierte Strukturen und Prozesse nicht ausgehebelt werden“. Auch SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer sieht ein Beratergremium als denkbare Ergänzung. Klima- und sozialgerechte Entscheidungen würden jeweils in den Fachausschüssen des Gemeinderats erörtert, sagt er. Dabei sei es förderlich, wenn die Verwaltung relevante Ideen bereits im Vorfeld mit Experten abstimme. Seien weitere Gremien nötig, sollte die Verwaltung dies vorschlagen, so Eisenhauer. CDU-Fraktionschef Claudius Kranz betont, es gehöre zur Aufgabe des Gemeinderats, „im Vorfeld einer Entscheidung alle Faktoren und Auswirkungen anzusehen, einzuschätzen und auszuloten“. Bei allen wichtigen Beschlüssen seien vorab die Interessensvertreter unter anderem aus den Bereichen Umwelt, Klima, Natur, Wirtschaft und Wissenschaft eingebunden. Kranz lehnt deshalb ein Gremium ab, das nachträglich Beschlüsse überprüft. Das sei „rechtlich bedenklich“ und „undemokratisch“.

Was die Stadtverwaltung sagt

Die Stadtverwaltung begrüßt das Engagement von FFF, wie Umweltdezernentin Felicitas Kubala (Grüne) betont. Sie weist aber auch darauf hin, dass „die gewählten und damit politisch legitimierten Vertreter*innen der Stadtgesellschaft im Gemeinderat“ bereits zahlreiche Beschlüsse mit dem Ziel der Klimaneutralität gefasst hätten – unter anderem einen Dringlichkeitsplan. Darin werde die Verwaltung beauftragt, alle Planungs- und Genehmigungsverfahren und Beschaffungsvorgänge auf ihre Klimaverträglichkeit zu überprüfen.

Was ein Politik- wissenschaftler sagt

Auch nach Ansicht von Thomas König, Politik-Professor an der Mannheimer Uni, ist das Thema Klimaschutz durchaus im Mannheimer Gemeinderat verankert. Er findet es aber prinzipiell begrüßenswert, wenn sich die Politiker beim Klimaschutz von einem Expertengremium unterstützend beraten ließen. Das könne sicher auch den Einfluss von Lobbygruppen begrenzen, findet König. Problematisch sei aber, wenn ein solches, nicht gewähltes Gremium Entscheidungsgewalt bekommen soll. „Es stellt sich die Frage, wie sich die Zusammensetzung eines nicht gewählten Gremiums demokratisch legitimieren lässt.“

„Sehr niedrig“, wenn es wie von FFF gefordert um die Einrichtung eines Klima-Gremiums mit „Entscheidungsgewalt“ gehen soll. Denn das würde den demokratisch gewählten Gemeinderat aushebeln. Durchaus denkbar dagegen ist angesichts der Komplexität beim Klimaschutz ein festes Expertengremium mit nur beratender Funktion. Allerdings gibt es etwa auch in der Stadtverwaltung bereits viel Sachverstand zu dem Thema, die Mitarbeiter liefern dem Gemeinderat heute schon Einschätzungen.

