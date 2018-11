Mannheim.Der bekannteste Wohnungslose Deutschlands dürfte er bereits sein. Und jetzt, sagt Richard Brox, sei er auch noch der derzeit erfolgreichste Buchautor Mannheims: Seine Biografie „Kein Dach über dem Leben“ wurde bisher mehr als 30 000 Mal verkauft. Gestern stellte der gebürtige Mannheimer das Buch im Rahmen der Lichtmeile in der Diakoniekirche Luther in der Neckarstadt-West vor. Gemeinsam mit Box-Legende Charly Graf sprach er dort auch über sein nächstes Projekt: einen „Sozialplan“ für Mannheim. Im Interview erklärt er, was er in seiner Heimatstadt gerne ändern würde.

Herr Brox, Sie haben einen Sozialplan für Mannheim aufgestellt. Warum ist der nötig?

Richard Brox: Ich kenne die Stadt seit Beginn meines Lebens. Und es gibt Stadtteile, in denen Not, Armut und die Ausgrenzung sozial Benachteiligter so stark verbreitet sind, dass sie dringend einen neuen sozialen Zusammenhalt brauchen.

Was schlagen Sie vor?

Brox: In jedem Stadtteil müssten Firmen und Einrichtungen Patenschaften übernehmen. Sie sollten ihre Küchen oder Kantinen öffnen. Für kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Rentner, Behinderte, Arme, Obdachlose – damit diese Menschen dort kostenlos mittags essen können. Außerdem sollten die örtlichen Firmen den Menschen, die von Armut betroffen sind, Jahreskarten für den öffentlichen Nahverkehr sponsern. Die Stadtteile brauchen diese örtlichen Patenschaften und soziales Engagement – damit Menschen wieder integriert werden. Jeder Stadtteil muss für sich selbst Verantwortung übernehmen.

Warum ist Ihnen gerade das Mittagessen so wichtig?

Brox: Es soll niemand mehr hungern. Und es soll niemand mehr Not leiden. Wenn der Mensch satt ist, wenn er sich aufgehoben fühlt, dann wird er auch nicht kriminell und nicht krank. Es geht auch um Zusammenhalt: Wir brauchen ein neues Wir-Gefühl in den einzelnen Stadtteilen – egal ob es die Benz-Baracken auf dem Waldhof sind oder die Neckarstadt-West.

Das klingt nach einer schönen Vision. Sie in die Tat umzusetzen, dürfte aber schwierig sein.

Brox: Jede Vision ist am Beginn ein Gedankengang, den man äußert. Und aus diesem Gedankengang kann schnell Realität werden.

Was entgegnen Sie, wenn Menschen sagen: In Deutschland muss doch niemand auf der Straße leben?

Brox: Nennen Sie mir mal ein Bundesland, in dessen Landesverfassung steht, dass das Recht der Menschen auf Arbeit und Wohnung zu gewährleisten ist. Kein einziges deutsches Bundesland hat so etwas in der Verfassung stehen. Nur dann wären aber die Kommunen wirklich dazu verpflichtet, allen Menschen Arbeit und Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Es ist allerdings auch nicht immer leicht, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie Hilfe brauchen.

Brox: Man müsste den Menschen, die früher einmal wohnungs- oder arbeitslos waren, einen Arbeitsvertrag anbieten: als Streetworker, als Straßensozialarbeiter. Von ihnen fühlen sich Menschen, die etwas Ähnliches mitmachen, eher verstanden. Sie können ihnen Halt geben und ihr Sprachrohr sein. Da ist Charly Graf das beste Vorbild.

Wie ist der Kontakt zu ihm zustande gekommen?

Brox: Bewundert habe ich Charly Graf schon früher – und er hat mein Buch gelesen. Anfang des Jahres habe ich ihn dann zu einer Lesung in der Stadtbibliothek eingeladen. Der Kontakt ist danach erhalten geblieben – und wir haben irgendwann beschlossen: Lass uns doch mal gemeinsam etwas für Mannheim machen. Wir beide haben von der Stadt durchaus auch Positives erfahren, das können wir zurückgeben.

Und der einzelne Bürger? Wie kann der am besten Menschen helfen, die zum Beispiel auf der Straße leben?

Brox: Man kann Obdachlose zum Beispiel mit dem Elementarsten versorgen. Das heißt jetzt kurz vor dem Winter: warme und lange Unterwäsche, dicke Socken, Mützen, Handschuhe, Schals, Isomatten, Schlafsäcke. Auch heiße Getränke und Speisen helfen natürlich. Aber es ist wichtig, vorher zu fragen: Wie kann ich Ihnen helfen? Es gibt auch Obdachlose, die Zucker oder andere Erkrankungen haben. Man muss sie fragen, was ihnen helfen würde, sich auch einmal zu ihnen hinunterknien, ihnen auf Augenhöhe begegnen.

