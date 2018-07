Anzeige

Mannheim will heute Abend als erste Stadt in Deutschland einen „Night Mayor“ küren, einen auf Honorarbasis angestellten Bürgermeister fürs Nachtleben. Er soll die Clubszene vertreten und bei Konflikten vermitteln. Ein sinnvolles Amt oder doch nur ein weiteres überflüssiges Pöstchen? Die Meinungen dazu gehen auch in der Redaktion auseinander. Braucht Mannheim einen „Night Mayor“?

Pro

Von unserem Redaktionsmitglied Timo Schmidhuber

Der Werbeeffekt hat schon mal funktioniert. In den vergangenen Wochen war auch überregional viel zu hören und zu lesen über den „Night Mayor“, den Bürgermeister fürs Nachtleben, den Mannheim jetzt als erste Stadt in Deutschland küren will. Mannheim wurde dabei in einem Zug genannt mit Amsterdam oder London, wo es ein solches Amt schon gibt. Die Botschaft nach draußen: Mannheim ist eine originelle, kreative Ausgehstadt.