Braun führt Ärzteschaft

Die Ärzteschaft Mannheim hat einen neuen Vorstand. In ihrer Vollversammlung wählten die Mediziner jetzt ihre Spitze. Vorsitzender wurde erneut Jürgen Braun, der die Ärzteschaft bereits seit acht Jahren führt. Nach dem Ausscheiden von Josef Ungemach, der aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden gekürt wurde, entschieden sich die anwesenden Ärzte dafür, Christoph Janke, Oberarzt an der UMM in der Klinik für Anästhesiologie, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Ärzteschaft zu wählen. Rechnungsführerin wurde Sophie Krickeberg, Ärztin in Weiterbildung in der Kinderchirurgie an der Mannheimer Universitätsklinik. Zudem wurden acht weitere Mediziner zu Beisitzern gewählt.

„Allen Kandidaten gemein ist der Wille, mit einer Stimme alle Ärzte im Bezirk zu vertreten und Niederlassung und Klinik enger zu verzahnen“, schreibt die Ärzteschaft in einer Mitteilung. Zudem gehe es darum, die Interessen der Mannheimer Ärzteschaft in die Bezirkskammer in Karlsruhe, sowie in die Landeskammer in Stuttgart einzubringen. red

