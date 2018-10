Brechreiz bei Einsatz in Drogenküche

Szenen, wie man sie bislang nur aus der US-Fernsehserie „Breaking Bad (Vom rechten Weg abkommen)“ zu kennen glaubte: Mit Brechreiz sowie Brennen an Schleimhäuten und in den Atemwegen mussten sich sechs Polizeibeamte und zwei Tatverdächtige vom Arzt behandeln lassen, nachdem die Polizei – wie sie gestern gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte – am Montagfrüh eine Crystal-Meth- und Amphetaminküche in einer Wohnung in Ludwigshafen ausgehoben hatte.

Aus dem Labor, das die Beamten in der Wohnung eines 25-Jährigen und seiner 27 Jahre alte Lebensgefährtin vorfanden, drangen beim Öffnen der Tür ätzende Gase. In dem Raum, so die Ermittlungsbehörden, hätten sich „diverse Chemikalien, welche zur Herstellung von Amphetamin und Crystal Meth in nicht geringer Menge gedient haben sollen“, befunden. Wie die Behörden gestern mitteilten, seien die beiden Tatverdächtigen noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehle gegen das Paar, das in verschiedene Vollzugsanstalten eingeliefert wurde.

Beide Beschuldigte stehen im dringenden Verdacht, Betäubungsmittel in der gemeinsamen Wohnung hergestellt zu haben, um diese dann, so die Staatsanwaltschaft, „gewinnbringend zu veräußern“.

Begonnen hatten die Ermittlungen der Drogenfahndung bereits Stunden vorher: Am späten Sonntagabend war der 25-Jährige bei einer Verkehrskontrolle im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt ins Visier der Polizei geraten. Der Mann, das stellte sich bei der Überprüfung schnell heraus, hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da aus seinem Auto zudem Marihuana-Geruch wahrnehmbar gewesen sein soll, durchsuchten die Beamten das Fahrzeug.

Verkaufsfertig verpackter Stoff

Die Bilanz der Fahnder: 120 Gramm Amphetamin, 81 Ecstasy-Tabletten, 14,38 Gramm Marihuana, 13,36 Gramm Methamphetamin sowie 1,47 Gramm Kokain – alles verkaufsfertig verpackt in acht Ziptütchen und einem Rucksack. Zudem habe der Mann, den die Polizei an Ort und Stelle festnahm, 500 Euro Bargeld bei sich gehabt. Am frühen Montagmorgen folgte dann der Zugriff in Ludwigshafen.

Der Fall deutet darauf hin, dass die gefährliche Droge Crystal Meth inzwischen auch in der Region konsumiert wird. Bislang sei Mannheim davon „weitgehend verschont geblieben“, teilt Philip Gerber, Geschäftsführer des Mannheimer Drogenvereins, auf Anfrage mit. Unter den rund 1400 Patienten, die die Suchtberater des Vereins betreuen, könne man die Crystal-Meth-Konsumenten „an einer Hand abzählen“, so Gerber. Dass sich langsam eine Szene entwickle und die Suchtberater dies erst mit einer zeitlichen Verzögerung in ihrer täglichen Praxis feststellen könnten, sei aber durchaus denkbar.

Welche Mengen an Crystal Meth und anderen Amphetaminen in dem Ludwigshafener Labor hergestellt wurden, ist bislang nicht bekannt. Jedenfalls sollen die psychische Veränderungen hervorrufenden Substanzen vergleichsweise einfach aus wenigen Grundstoffen herstellbar sein. Die oft laienhaft angeordneten Crystal-Meth-Labore gelten wegen der Gasentwicklung als gefährlich und brandanfällig. lang

