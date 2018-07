Breite Mehrheit im Landtag

Anzeige

Zuvor hatte bereits der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Wolfgang Reinhart, die Entscheidung des Bundes, sich an den Sanierungskosten des Nationaltheaters zu beteiligen, begrüßt. „Die Unterstützung des Bundes ist verdient und willkommen!“, sagte er. Die CDU habe sich „bereits in den Koalitionsverhandlungen mit Erfolg dafür eingesetzt, den besonderen Stellenwert des Nationaltheaters in der Kunstförderung des Landes anzuerkennen“, so Reinhart. „Nach der Zusage des Bundes werden wir jetzt darüber reden, welchen Beitrag das Land leisten kann“, sagte er und kündigte an, „das in den Haushaltsberatungen zum Thema zu machen.“

Gleiche Summe wie der Bund?

Für die Grünen hatte die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer mit dem kulturpolitischen Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Manfred Kern, ebenso eine Unterstützung des Landes gefordert wie Wissenschafts- und Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne).

Damit steht eine breite Mehrheit im Prinzip fest – offen ist nur noch die Summe. Mannheim wie auch die Bundesregierung erwarten, dass das Land sich in gleicher Größenordnung wie der Bund (80 Millionen Euro) engagiert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.07.2018