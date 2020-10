Brennender Pkw

Mannheim.Ein Auto ist auf der Banater Straße in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtete, war am Sonntagnachmittag während der Fahrt der Motor eines Audi A3 ausgegangen. Der Fahrer konnte anhalten und aus dem Wagen aussteigen, aus dessen Motorraum zunächst nur Rauch drang. Kurz darauf stand die Karosserie vermutlich durch einen technischen Defekt in Vollbrand. Die Feuerwehr Mannheim konnte die Flammen löschen, verletzt wurde niemand. Die Straßenmeisterei musste im Anschluss verständigt werden, da durch die Brandhitze Schäden an der Fahrbahndecke entstanden waren. Die Beamten konnten keine Angabe zur Höhe des Schadens machen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 04.10.2020