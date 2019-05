Briefwahl noch möglich

Wer für die Gemeinderats- und Europawahl Briefwahlunterlagen beantragen will, hat nur noch am Freitag im Wahlbüro (Rathaus, E 5) Gelegenheit dazu. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Das Büro hat am Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Dort können Bürger auch direkt wählen. Dazu müssen sie ihren Ausweis mitbringen. Wer für eine andere Person Briefwahlunterlagen abholen möchte, muss die auf der Wahlbenachrichtigung vorgedruckte Abholvollmacht ausgefüllt dabei haben. Für Fragen ist das Wahlbüro unter 0621/2 93 95 66 erreichbar.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Wahlbriefe bis Sonntag, 18 Uhr, im Rathaus eingegangen sein müssen. „Sie sollten deshalb spätestens vor der Freitagsleerung in den Briefkasten eingeworfen werden.“ Wer später dran ist, kann seine Wahlpost auch noch bis Sonntagabend, 18 Uhr, in den Hausbriefkasten des Rathauses in E 5 werfen. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019