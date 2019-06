Bronzetafel für Pharma-Pionier Albert Fraenkel

„Herztropfen kann man im Moment in Berlin ja brauchen“, scherzte Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel: „Wir haben da ja ständig Herzbeben!“ Doch von Berlin war er jetzt nach Mannheim gekommen, weil von hier ab 1906 Strophanthin als wichtigstes Medikament gegen Herzschwäche, Bluthochdruck und Schlaganfall seinen Siegeszug antrat – was jetzt mit einer Bronzetafel auf der „Meile der Innovationen“ gewürdigt wird. Dazu hielt Löbel als Vertreter der Stadt die Festrede.

Seit zwei Jahren gibt es ihn jetzt entlang der Bismarckstraße, den „Mannheimer Walk of Fame“. Der „Walk of Fame“ ist ein Gehweg in Los Angeles, auf dem Sterne im Boden Stars unsterblich machen. In Mannheim sind es 42 mal 42 Zentimeter große Bronzeplatten vor dem Schloss, die vom Verein „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ verlegt werden. Die Idee geht auf den früheren CDU-Stadtrat Paul Buchert zurück. Mit Hilfe vom Marchivum wurde dann festgelegt, wer geehrt wird.

Seit Ende Mai 2017 sind inzwischen 16 Tafeln verlegt worden, Nummer 17 folgte jetzt. Bis zum Sommer sind noch drei weitere Termine geplant, vier Ehrungen sollen im Herbst folgen. „Ich dachte, es geht schneller, ich bin halt ungeduldig“, räumt Fritz-Jochen Weber, der Vorsitzende des Vereins „Kurpfälzer Meile der Innovationen“, ein: „Aber man muss realistisch bleiben“, weshalb es wohl noch einige Jahre dauern werde, bis die Meile komplett ist. „Qualität geht uns vor Schnelligkeit“, ergänzt Roswitha Henz-Best, die stellvertretende Vorsitzende. „Die Recherche und Vorbereitung ist aufwendig, und wir brauchen auch immer einen Sponsor“, so Henz-Best. Die Sponsoren zahlen 5500 Euro pro Platte.

Sponsoren gesucht

Diesmal engagierte sich Roche Diagnostics, für die Pascal Ausäderer von der Abteilung Public Policy dem Verein für sein Engagement dankte. Den Kontakt zu der Firma, die 1997 Boehringer Mannheim übernahm, hatte Nikolas Löbel hergestellt. „Die Firma ist ein wichtiger Bestandteil der Mannheimer Geschichte, in der Gegenwart ein sehr innovatives, wichtiges Unternehmen, und wir tun alles, dass dies auch in Zukunft so bleibt“, so der Abgeordnete und CDU-Stadtrat.

Auf der Tafel verewigt – und zwar genau an seinem 155. Geburtstag – ist Albert Fraenkel. Roswitha Henz-Best würdigte ihn als „talentierten Forscher und begnadeten Arzt“. „Sein Leitgedanke war nicht nur, die wissenschaftlich experimentelle Pharmakologie zu studieren, sondern diese auch bis zur praktischen Anwendung zu entwickeln, so dass er als Mitbegründer der klinischen Pharmakologie gilt“, so Henz-Best.

An der Universität Heidelberg stößt Fraenkel auf das Glykosid der Strophanthuspflanze, einem Lianengewächs. Dann hat er die, so Henz-Best, „geniale Idee, das wasserlösliche Strophanthin intravenös zu verabreichen. Dadurch kann der chemisch reine Wirkstoff exakt dosiert werden, und die Wirkung tritt unmittelbar ein, bewirkt eine sofortige Normalisierung der Herztätigkeit“, so Henz-Best: „Die Injektion ermöglichte eine schnelle, oft lebensrettende Wirkung“.

In Mannheim überzeugt Fraenkel Boehringer, Strophanthin in gebrauchsfertigen Injektions-Ampullen industriell herzustellen. „Auch wenn er in Heidelberg geforscht hat – in Mannheim wurde das Medikament marktreif gemacht, in Mannheim die wirtschaftliche Idee zum Erfolg geführt“, so Löbel: „Man braucht Menschen mit Erfindergeist, aber eben auch die passenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“. Als „genau richtig“ empfindet Hans-Otto Brinkkötter, Vorsitzender vom Friedrich-Engelhorn-Archiv, die Ehrung von Fraenkel auf der Mannheimer „Meile der Innovationen“. „Er war der Forscher – aber er brauchte einen Unternehmer, der den Mut hatte, diese Innovation zu fördern und umzusetzen, und das war eben Friedrich Engelhorn“, so Brinkkötter über den von 1855 bis 1911 lebenden Inhaber des Pharmaunternehmens Boehringer.

