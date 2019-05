Broschüre dokumentiert das Jahr 1949

„Aus den Trümmern zum Neubeginn“ – unter diesem Titel hat der Arbeitskreis Landeskunde vor zehn Jahren eine Broschüre veröffentlicht. In zehn Abschnitten fassten die Mitglieder darin die Lage der Bewohner Mannheims im Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Angesichts des 70. Grundgesetz-Geburtstages gewinnt die Broschüre nun wieder an Bedeutung, wie Thomas Hagen vom Arbeitskreis betont.

„Viele der damaligen Probleme haben nichts an Aktualität verloren“, sagt der ehemalige Vorsitzende. Unter dem Einfluss der Besatzungsmächte herrschte in der Quadratestadt Wohnungsnot. Flüchtlinge und Heimatvertriebene kamen in die neue Bundesrepublik. Außerdem fehlte es an Arbeitsplätzen.

Das Heft wurde vor zehn Jahren vor allem an Schulen verkauft“, erinnert sich Hagen. Im Klassensatz diente es als Unterrichtsmaterial. „Ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler nach wie vor aus der Lektüre lernen können.“

Reaktionen zur Verfassung

Der Arbeitskreis sammelt in seiner Broschüre vor allem Artikel des „Mannheimer Morgen“. Nach der Verabschiedung des Grundgesetzes rief diese Zeitung 1949 ihre Leser dazu auf, Stellung zur neuen Verfassung zu beziehen. Die Antworten waren nicht gerade euphorisch. Viele Bewohner misstrauten der indirekten Demokratie. „Es steht also außer Zweifel, dass dieses Grundgesetz entstanden ist aus den Meinungen der Parteien und daher nicht zwangsläufig dem Willen des Volkes entsprechen muss“, schrieb ein Leser. Eine Gleichgültigkeit seitens der Staatsbürger sei aber gefährlich, entgegneten die Journalisten. Nur wenn man die Grundrechte auch vertrete, könne deren Wirkung in Kraft treten.

„Es scheint mir, als ob die Bewohner der Stadt mehr mit dem Wiederaufbau, als mit der Politik beschäftigt waren“, sagt Thomas Hagen. Die Broschüre wird heute nicht mehr verkauft. Auf der Website des Arbeitskreises kann sie aber kostenlos heruntergeladen werden.

Broschüre unter www.akllma.de/gruendungsjahr.html

