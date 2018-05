Anzeige

Gerade dieses Brot der Einheit wird heute und immer wieder zu einem Diskussionspunkt unter den Konfessionen. Die Nachrichten der letzten Wochen zeigen es in den kontroversen Diskussionen zu der Teilnahme einzelner evangelischer Christen in konfessionsverbindenden Ehen an der Kommunion.

Ein gemeinsamer Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz wird von einer kleinen Gruppe von Bischöfen in Frage gestellt. Ein trauriges Bild, wenn das vorher Vereinbarte hinterher noch in Frage gestellt wird. Es verlangt bereits eine große Kunst an theologischer Argumentation, um unter den verschiedenen Konfessionen eine gemeinsame Basis der Verständigung und der Praxis zu finden. Interne Disharmonie muss es zusätzlich nicht geben, wenn die Praxis in den Gemeinden schon weiter nach vorne gekommen ist. Oder ist aus diesem Brot der Einheit ein Brot der Trennung geworden?

Nicht viel weitergekommen

Wenn wir Gottesdienst feiern, nehmen wir an diesem Fest des Brotbrechens gemeinsam teil. Soll jetzt aus der Teilung des Brotes bedauerlicherweise ein Brot der Teilung werden? Das Brot, das uns von Christus geschenkt ist – ja dieses Brot, das Christus selbst ist – soll alle Christen einen. Das Brot, das wir teilen, ist das eindeutige Zeichen, dass wir eins in Christus sein sollen. Diskussionen unter Theologen über die Teilnahme evangelischer Ehepartner an der Kommunion gehen an der heutigen Realität und an den Erwartungen der Christen vorbei. Wir sprechen von Ökumene, wir haben Kommissionen für interkonfessionelle Zusammenarbeit, aber in dem wesentlichen Punkt der Einheit in Christus durch die gemeinsame Teilnahme an seinem Tischmahl sind wir nicht viel weitergekommen als in der Zeit der Reformation.

Jesus hat eine einfache, aber klare Theologie gelebt, die Theologie der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit, eine Theologie des Teilens und der Würde. „Seht, ich mache alles neu“ (Joh 21,5). Es wäre gut, sich daran zu erinnern, zu glauben und zu arbeiten.

Pierre , Diakon, Laudenbach Gerodez

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018