Brücken symbolisieren Idee der Europäischen Union

Mit einem Foto der Bogenbrücke im Mannheimer Stadtteil Rheinau hat es der Hobbyfotograf Frank Rönsch in den gemeinsamen Fotokalender des baden-württembergischen Ministeriums der Justiz und für Europa und der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München geschafft. Der Kalender für das Jahr 2020 setzt sich aus insgesamt 13 Bildern – zwölf Monatsbilder sowie das Titelbild – von Hobbyfotografen zusammen, die europäische Motive unter dem Leitthema „Brücken“ festhalten.

Die Aufnahme von Rönsch ziert das Blatt des Monats Oktober. Baden-Württembergs Justiz- und Europaminister Guido Wolf (CDU) ehrte Frank Rönsch und die anderen Preisträger bei einer Feierstunde in Stuttgart und überreichte als Preis je eine eintägige Studienfahrt ins Europäische Parlament nach Straßburg mit einer Begleitperson.

Preisverleihung in Stuttgart

Der Festakt im Haus der Wirtschaft in Stuttgart wurde umrahmt von zwei Chorauftritten des Ensembles Mixed Voices des Max-Planck-Gymnasiums Nürtingen und einem Auftritt der Tanzgruppe Fancy Steps der Tanz- und Freizeitgemeinschaft Önsbach.

„Die Brücke versinnbildlicht die Grundidee der Europäischen Union: Anders als Mauern, die Staaten und Menschen voneinander trennen, sorgen Brücken für eine Verbindung zwischen ihnen“, betonte Justizminister Guido Wolf. Die Bauwerke schafften „die Voraussetzung dafür, dass Menschen sich begegnen, dass Orte, dass Nationen zusammenwachsen können“.

Die EU vereine und verbinde „uns hier in Deutschland, in Baden-Württemberg, auf einzigartige Weise mit unseren europäischen Nachbarn“. Mit dem Wettbewerb wollten das Ministerium und die Kommissionsvertretung „die Menschen in unserem Land auf die Vielfalt und den Facettenreichtum aufmerksam machen, den die Europäische Union uns allen bietet“. Auch auf diesem Weg wolle man einen Beitrag dazu leisten, „die Menschen für ein geeintes, friedvolles und starkes Europa zu begeistern“.

Das Ministerium hat den Fotowettbewerb gemeinsam mit der Vertretung der Kommission in München inzwischen schon zum dritten Mal ausgelobt. Angesprochen sind baden-württembergische Hobby-Fotografen. Beteiligt hätten sich in diesem Jahr Fotografen mit rund 300 Aufnahmen und Motiven aus 22 Ländern. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019