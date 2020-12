Brückenanbau mit Hindernissen

Anrainer von Ziel- und Boveristraße lächeln beim Thema gequält. Der Grund: Das Brückenbauwerk für Radfahrer und Fußgänger über die Riedbahn hat das Zeug es mit der Berliner Flughafen-Misere aufzunehmen. Zumindest wird an dem Tragwerk ähnlich lange gewerkelt, wie an dem Airport in der Bundeshauptstadt. Nun gibt es erneut ein Problem.

Diesmal auf der Seite der Boveristraße: Seit Ende September wird dort an einer neuen barrierefreien Fuß- und Radwegrampe gearbeitet. Für die Zeit der Bauarbeiten wurde vor drei Wochen zur Querung der Bahnschienen eine provisorische Ersatztreppe errichtet. „Doch die Stufen waren so steil, dass man sein Fahrrad kaum rauf oder runter bekommen hat“, berichtet Olaf Ebling. Der Gas- & Wasserinstallateur mit eigenem Handwerksbetrieb auf dem Waldhof wohnt in der Innenstadt und nutzt seit zehn Jahren die Strecke an der Stadtbahn Nord. Nachdem er an der Behelfsrampe in letzter Zeit aber immer wieder verzweifelte Radler getroffen hatte, die ihr Vehikel nicht mehr weiter bewegen konnten und Hilfe benötigten, schaltete er den Mängelmelder der Stadt ein. „Das hat gut funktioniert, die Stadt hat schnell reagiert“, sagt Ebling.

Politiker seit Jahren genervt

Die Rückmeldung aus der Bevölkerung habe gezeigt, dass dieser Treppenturm zu steil sei, um den Übergang zu Fuß und mit dem Fahrrad zu nutzen, heißt es aus dem Rathaus. Die Behörde kündigt an, innerhalb der nächsten zwei Wochen einen neuen benutzerfreundlicheren Treppenturm zu errichten. Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Unfällen bleibt der bisherige Treppenturm gesperrt. Bis zur Fertigstellung des neuen Bauwerks müssen Nutzer die südlich liegende „BBC-Brücke“ oder den Bahnübergang „Zum Herrenried“ als Umleitung nutzen – ein allerdings „lästiger und nachts dunkler Umweg“, so Ebling. Aber mit der Rampe an der Boveristraße werde eine echte Lücke geschlossen. „Da nehme ich die 14 Tage Umweg mal in Kauf. Als Radfahrer muss man ein wenig hartgesotten sein.“

Zur Erinnerung: Die Baustelle Ziel-/Boveristraße ist seit 2013 unvollendet. Im Zuge des Baus der Stadtbahn Nord wurde entschieden, neue Rampen und Treppen an die Brücke zu bauen und die Kreuzung Zielstraße/Ulmenweg komplett neu zu gestalten. Doch die Arbeiten zogen sich hin, ein Rechtsstreit mit der Baufirma legte 2016 den Fortgang zum Ärger der Bewohner im Herzogenried lahm. 2017 wurden nach fast vier Jahren Baustelle die Kreuzung Zielstraße/Ulmenweg und Herzogenriedstraße in der Neckarstadt-Ost fertiggestellt.

Nur an der Fußgängerbrücke musste weiter gearbeitet werden. Das Ganze sei eine Katastrophe, urteilten die Politiker damals im örtlichen Bezirksbeirat und verglichen das zähe Geschehen bereits mit dem Berliner Flughafen-Desaster. Die Politiker wollten nicht hinnehmen, „dass die Fußgängerrampe an der Boveristraße erst ab 2019 gebaut wird“. Gefordert wurde schließlich, dass beide Abgänge – an der Zielstraße und der Boveristraße – gleichzeitig fertig werden müssten. Daraus wurde bekanntermaßen bislang nichts.

