Brüderliches zu Weihnachten

Die drei Brüder Franz-Jürgen, Adax und Matthias Dörsam (v.l.) musizieren an Weihnachten mit Augenzwinkern – entspannt und unterhaltsam. Dieses Trio kreiert Mischungen von eigenen Kompositionen, Popsongs und klassischen Werken, welche spannungsreich miteinander verknüpft und in einem ganz eigenen Akustiksound dargeboten werden. Für das Konzert am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der Matthäuskirche in Neckarau verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Matthäuskirche“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red Bild: Dörsam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018