Brunnenspiel hält mehrere Tage still

Der Brunnen am Wasserturm erheitert im Sommer Besucher der Anlage.

Sommer, Sonne, Wasserspiel – bereits seit April ist der Fontänenbrunnen am Mannheimer Wasserturm am Laufen. Nun werden die Wasserspiele für ein paar Tage abgeschaltet – und zwar zur Reinigung. Das teilte der Betreiber MVV mit. Es sei Zeit für „eine Zwischenreinigung, um die Anlage von Verunreinigungen durch Laub, durch Tiere und den auch leider eingetragenen Abfall“ zu befreien. Vor allem der Boden des Beckens sei verschmutzt.

Am Montag, 8. Juli, wird daher das Wasser der Kaskaden und der Becken abgelassen, um gründlich säubern zu können. Im Anschluss folgt das Rundbecken, das am meisten Zeit in Anspruch nehmen werde. Am Donnerstag, 11. Juli, soll die Fontänenanlage wieder im alten Glanz in Betrieb genommen werden. Außerdem stehe die Reinigung des Atlanten- und des Tritonenbrunnens an, die am Freitag, 12 Juli, abgeschlossen sein soll. Dann sprudeln die Fontänen wieder wie gewohnt werktags von 12 bis 14 und von 16 bis 23 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. jor

