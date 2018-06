Bryan Adams zündet zweistündiges Hitfeuerwerk

Anzeige

Am Anfang steht mit „Ultimate Love“ der aktuellste Song, eine ebenso wuchtige wie typische Stadionrock-Nummer. Dann folgt – geradezu programmatisch – der Klassiker „Can’t Stop The Thing We Started“ („Wir können die Sache nicht stoppen, die wir begonnen haben“), mit dem Bryan Adams ein rund zweistündiges Hitfeuerwerk zündet. Auf seiner Welttournee machte der 58-jährige Kanadier am Dienstagabend Station in der SAP Arena und zeigte sich vor 7600 Besuchern bestens aufgelegt. Im feinen Zwirn bot der 58-jährige Kanadier einmal mehr eine feine, unprätenziöse Rock ’n’ Roll-Show. Eine ausführliche Besprechung folgt in der Donnerstag-Ausgabe unseres Kulturteils. (bjz)