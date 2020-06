Buch als Begleiter beim Rundgang

Einen neuen Rundgang durch seine Dauerausstellung stellt das Technoseum in einem 134-seitigen Buch vor. Das Werk sei „ein idealer Begleiter“ für Besucher, die sich auf den Gang durch das Haus in der Museumsstraße 1 machten, heißt es in einer Pressemitteilung. „Kurz, knapp und einprägsam wird die Geschichte des technischen und sozialen Wandels der letzten 200 Jahre erzählt“, schreibt das Technoseum. Ein großer Serviceteil runde den historischen Überblick ab, der „pünktlich zur Eröffnung des neuen Ausstellungsbereichs zum Thema Energie“ erschienen sei. Das Buch zum Rundgang ist an der Museumskasse erhältlich. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.06.2020