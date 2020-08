Buch zum Mythos der Unsterblichkeit

Ab einem Alter von 40 Jahren, da geht es bergab – meinen Schüler des Ludwig-Frank-Gymnasiums. Deshalb überwiegt bei ihnen die Skepsis, ob sie da zugreifen wollen. Zwei Lehrer bieten ihnen symbolisch das „Elixier des Lebens“ an, doch viele der 13- bis 15-Jährigen zögern. Dokumentiert ist das in dem neuen Buch „Unsterblichkeit. Traum oder Trauma?“ Es zeigt die Sicht von Mannheimer Pfarrern, Medizinern, Juristen und Wissenschaftlern zur Idee vom ewigen Leben.

„Die Vorstellung von Unsterblichkeit fasziniert und beängstigt gleichermaßen“, fassen Hiram Kümper und Wilfried Rosendahl die 15 verschiedenen Sichtweisen zusammen. Kümper, Geschichtsprofessor an der Universität Mannheim, und Rosendahl als Direktor für den Bereich Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen haben den Essayband herausgegeben. Er ist das Ergebnis einer Tagung aus Anlass der Mumien-Ausstellung in 2018.

Buch wie Tagung sind nicht nur ein gutes Beispiel für die von Kümper und Rosendahl initiierte und vorangetriebene Kooperation von Universität und Museum. Beide zeigen auch, wie wichtig wissenschaftlich fundierte, aber praxis- und alltagsbezogene Arbeit für beide Einrichtungen ist. Und da alle Autoren aus Mannheim und der Region stammen, liefern sie zudem den Beweis, wie reich die Wissenschaftslandschaft hier ist und dass sie sich wirksam vernetzen lässt, wenn man sich nur darum bemüht.

Das führt in dem Buch zu höchst vielfältigen Einblicken. Dazu gehört natürlich die Geschichte der Mumifizierung als Metapher für den Traum vom ewigen Leben. Den christlichen Glauben von Auferstehung und ewigem Leben sowie die Haltung in anderen Religionen stellen die Käfertaler Pfarrer Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert dar.

Aber wann ist man wirklich tot? Das schildern vier Mediziner des Klinikums, die auf Sterbephasen ebenso eingehen wie die Definition des Hirntods und die Angst vor Übertherapie, was aus juristischer Sicht mit einem Beitrag über das „Recht auf Sterben“ sowie Problemen rund um den digitalen Nachlass ergänzt wird.

Viele Denkanstöße

Aber gibt es nicht ein Unsterblichkeitsgen, kann man nicht in Stammzellen weiterleben? Bewahrt Ruhm im Sport zumindest vor dem Vergessenwerden, wenn schon nicht vor dem Sterben? Dass Komponisten in ihren Melodien weiterleben, Literaten in ihren Werken – das zeigt das Buch ebenso wie die Historie von großen Firmen, die einst als unsterblich galten, aber längst untergegangen sind. Und wie fühlen sich Hundertjährige, wie sieht subjektive Lebensqualität aus? Auch darauf gibt es Antworten – und insgesamt viele Denkanstöße, sich genauer mit den Grundfragen menschlicher Existenz zu befassen. pwr

