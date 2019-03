Buch zur „Aromastation“

Schon seit etwa einem Jahr ist die „Aromastation“, Restaurant und Shop für vegetarische Gerichte in der Oststadt, geschlossen. Welche Erfahrungen sie mit dieser Kombination aus Einzelhandel und Gastronomie machte und warum sie das Experiment nicht fortführen konnte, hat Inhaberin Karin Lassen in einem Buch dargelegt: „Ein Möhre auf Weltreise“. Sie versteht es als „genussvollen Mutmacher für Entrepreneure“, sprich Unternehmensgründer, und hat es mit einer Menge ausgefallener Rezepte ergänzt. Am Freitag, 8. März um 19.30 Uhr stellt sie ihr Buch in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch, Feudenheim, Hauptstraße 69a, vor. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.03.2019