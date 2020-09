Buch zur Verkehrsgeschichte

Er hat sich schon mit historischer Eisenbahnfotografie, Schienenwegen in Nordbaden und dem Verkehr in Weinheim befasst: Wolfgang Löckel. Nun stellt der Ladenburger Autor an diesem Dienstag um 18 Uhr im Marchivum sein neues Buch „Verkehrsknoten Mannheim“ vor. Darin widmet er sich historischen Aspekten der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, insbesondere des Schienenverkehrs, aber auch dem in den 1930er Jahren stark ausgebaute Straßennetz sowie der Bedeutung der Binnenschifffahrt für Mannheim und die Region.

Dazu zeigt er ausgewähltes Bild- und Archivmaterial. Das Machivum bittet um Voranmeldung, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, per E-Mail an: marchivum@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293 70 27. pwr

Auf www.marchivum.de wird der Vortrag auch gestreamt.

