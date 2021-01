Bücher jetzt kontaktlos abholen

Neuerdings erlaubt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg auch öffentlichen Bibliotheken, einen Abholservice einzurichten. Die Stadtbibliothek hat daher nun ein kontaktloses Abhol-Angebot eingeführt.

Im Online-Katalog der Stadtbibliothek (katalog.mannheim.de) können Kunden nach Büchern und anderen Medien recherchieren. Wer einen gültigen Bibliotheksausweis besitzt, kann per E-Mail oder Telefon direkt in der Bibliothek, in der diese abgeholt werden sollen, seine Medienwünsche abgeben. Die Abholung erfolgt dann kontaktlos nach Bestätigung eines Termins.

Kostenlos bestellen

Kostenlos bestellt werden können Medien, die vor Ort in der Zentralbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek oder der jeweiligen Zweigstelle vorhanden sind. Für Bestellungen aus anderen Zweigstellen oder Vorbestellungen auf entliehene Medien wird die übliche Vormerkgebühr von 50 Cent erhoben. Die Leihfristen aller ausgeliehenen Medien sind über die Schließzeit hinweg verlängert, es entstehen keine Versäumnisgebühren. Medien können über die Rückgabeboxen in N1 und im Dalberghaus N 3,4 oder über Kisten, die während der Abholzeiten in den Zweigstellen zur Verfügung stehen, zurückgegeben werden. Adressen und Telefonnummern gibt es unter www.mannheim.de/bildung-staerken/stadtbibliothek/adressen-und-oeffnungszeiten.

Zentralbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek und Musikbibliothek sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar. Wer den Abholservice nicht in Anspruch nehmen kann, wendet sich unter Telefon 0621/2 93 89 35 oder per Mail an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de an die Bibliothek. scho

