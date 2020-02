Bücher und Weltwunder

Viele Romane und Reiseführer stehen in Buchhandlungen zum Verkauf. Erstaunlich groß ist aber auch immer die Abteilung: Psychologie/Lebenshilfe! Dort findet man zum Beispiel ein Buch mit dem Titel: „101 Sachen, die du tun musst, bevor du stirbst.“ Oder: „1001 Naturwunder, die Sie sehen sollten… !“ In alten Zeiten gab es genau sieben Weltwunder. Ob ich es wohl noch schaffe, die Pyramiden in Ägypten mit eigenen Augen zu sehen, ganz zu schweigen von 1001 Weltwundern?! Ich frage mich: Was steckt hinter einem solchen Buchtitel? Ist das Werbung für ein Reiseunternehmen oder steckt dahinter eine tief vergrabene Sehnsucht: Wenn ich mal alt bin, will ich im Rückblick auf mein Leben einmal sagen können: Ich habe was gesehen von dieser Welt! Ich habe aus meinem Leben etwas gemacht! Ich habe wirklich gelebt!

Ganz offensichtlich hat sich in den letzten Jahrzehnten etwas verschoben: weg von der Dankbarkeit, dass man etwas erleben durfte, hin zum Bedauern gegenüber all dem, was man angeblich verpasst hat. Als sei das Leben an sich nicht bedeutungsvoll genug, fühlt man sich gezwungen, all die Bücher zu betrauern, die man nicht gelesen hat, die Filme, zu denen man es nicht ins Kino geschafft hat, die Länder, die man nicht bereist hat.

Glück im Leben

„Wenn Du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinen Reichtürmern hinzu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen“, sagte schon Epikur, ein griechischer Philosoph, der etwa 300 vor Christus lebte. Er stützte sich auf Schriften, in denen die Begrenzung als Befreiung gefeiert wurde. Sich enthalten, Nein sagen, die Begierden einzudämmen, das alles bedeutet, etwas Größerem Raum zu geben und einen Platz zu schaffen, an dem es wachsen kann. Die Begierden sind gut, aber wenn sie als wilde Horde auftauchen, ist es klug, ein bisschen streng mit ihnen umzugehen. Nicht selten strömt eine überraschende Freude in unser Leben, wenn eine Begierde auf ein freundliches Nein trifft.

Es gibt soooo viel, was man nicht muss und noch nicht einmal braucht!

Und konkret?

Ich denke dabei an den gestressten Geschäftsmann, der sich ein paar Tage freinehmen wollte, um wegzufahren und sich auszuruhen. Er hatte gehört, man könne in einem nahegelegenen Kloster zu einem günstigen Preis unterkommen. Das Angebot fand er zwar etwas seltsam, wollte es aber testen. Gesagt, getan. Er rief an, erkundigte sich bei den Klosterbrüdern und wurde bald herzlich willkommen geheißen.

Weniger ist mehr

Im Kloster angekommen, zeigte man ihm das Gästehaus und den kahlen Raum, der ihm zugewiesen worden war. Der freundliche Mönch, der ihn begleitete, nannte die Essenszeiten und die Gebetszeiten und betonte, dass alles freiwillig sei. Dann wandte er sich zur Tür, um zu gehen, drehte sich aber nochmals um und sagte: „Übrigens: Wenn Sie noch irgendetwas brauchen, sagen Sie es uns! Dann zeigen wir Ihnen, wie man darauf verzichtet!“

Fazit: Umgangssprachlich gesagt: Weniger ist mehr! Mit den Worten der Bibel könnte das so lauten: „Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht und sprecht: „Nein, sondern auf Rossen wollen wir dahinfliegen“… . (Jes. 30, 15b-16a)

Ich frage mich: Was taugt wohl tatsächlich als Lebenshilfe? Jede/Jeder hat die Wahl! Wählen Sie!

Pfarrerin Suse Best,

Schriesheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020