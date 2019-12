Büchereien öffnen nur teilweise

Während der Weihnachtsferien gelten in der Stadtbibliothek und ihren Zweigstellen geänderte Öffnungszeiten. Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 und die Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus (N 3, 4) haben ab dem 23. Dezember geschlossen. Sie öffnen wieder ab dem 2. Januar für ihre Besucher. Wer während dieser Schließungszeit Medien zurückgeben möchte, kann die Rückgabeklappe im Dalberghaus nutzen. Die Rückgabebox in N 1 bleibt zu. Die Musikbibliothek in N 3, 4 schließt vom 23. Dezember bis zum 7. Januar. Der erste geöffnete Samstag dort ist der 11. Januar.

Die Zweigstellen Sandhofen und Friedrichsfeld schließen vom 20. Dezember bis 7. Januar, Feudenheim und Rheinau vom 23. Dezember bis 2. Januar. Neckarau, die Mobile Bibliothek und Käfertal schließen vom 23. Dezember bis 7. Januar. In Neckarau bleibt auch die Rückgabeklappe geschlossen. Die Zweigstelle Neckarstadt West öffnet ihre Türen nach dem Umbau wieder ab 7. Januar. Schönau bleibt weiterhin geschlossen. Herzogenried, Seckenheim und Vogelstang schließen vom 23. Dezember bis zum 8. Januar.

Einen Überblick bietet die Stadtbibliothek unter stadtbibliothek.mannheim.de baum/zg

