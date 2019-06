Büffeln beim Wasserturm

© Blödorn

Die Studentin Mona Fischer hat sich einen Schattenplatz am Wasserturm gesucht. Hier arbeitet sie an ihrem Laptop für die Uni. Noch zwei Wochen lang hat sie Klausuren zu schreiben. Da sie in einer Wohnung im 5. Stockwerk lebt, ist das Lernen zuhause bei diesen Temperaturen keine Option für sie. „Meistens gehe ich zum Lernen in die Bibliothek im Schneckenhof. Dort ist alles gut klimatisiert“, sagt sie. Da sie in der Nähe des Wasserturms wohnt, war dieser heute ihre erste Lernstation. Auch Nico Beier und Sarah Töpfer genießen ihren Tag am Wasserturm. Mit Getränken versorgt, sitzen sie an den Wasserspielen (Bild). „Hier hat man, im Gegensatz zu Schwimmbädern, ein wenig Ruhe“, sagte Beier. „Die ist bei der Hitze nicht zu unterschätzen.“ Bild: Blödorn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.06.2019