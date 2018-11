Bühnenbauten im Vergleich

Im Foyer des Nationaltheaters erzählen jetzt massive Stellwände mit großformatigen Fotografien von „Großer Oper – Viel Theater?“. Dort wird eine Ausstellung des Deutschen Architektur-Museums (DAM) Frankfurt über Theaterbauten im europäischen Vergleich präsentiert – ergänzt um Informationen zur bald anstehenden Mannheimer Theatersanierung.

Von LED-Strahlern in fast gleißendes Licht gehüllt, prangen die Fotografien im Unteren Foyer und zeigen dabei weit mehr als kulturell-architektonische Konstrukte. Die 2015 eröffnete Philharmonie de Paris weist in ihrem postmodern verschraubten Gestus auf den kämpferischen Strudel um die Freiheit hin, der gläserne Entwurf des noch zu bauenden Konzerthauses in München auf die durchlässige Kraft der Musik – ein Gedanke, der sich durch die puristische Architektur der organisch errichteten Norske Opera & Balett in Oslo formgebend vollendet. Es ist ein heilsamer Vergleich von internationaler Qualität.

Zwischen Hamburger Elbphilharmonie und dem neuen Heidelberger Stadttheater fehlt nicht der Blick auf Mannheim, den es so in der Frankfurter Ausstellung nicht gab. 1957 von den Bürgern über Spenden und Tombola maßgeblich finanziert, präsentiert sich der Bau des Mies van der Rohe-Schülers Gerhard Weber als „phänomenales Bauwerk“, für das der Visionär auf der internationalen Architektur-Ausstellung in São Paulo als „weltbester Theaterarchitekt“ gerühmt wurde.

Zeitzeugin Ulla Hofmann, stellvertretende Vorsitzende der Freunde und Förderer des Nationaltheaters, erinnert sich an ein Gebäude, das man 1957 in seiner „offenen, weitläufigen Art“ regelrecht als „Befreiung“ verstanden habe. „Ich hauste damals, frisch verheiratet, in einer winzigen Wohnung und konnte hier durch die Weiten des Foyers schlendern – das war ein Traum.“

Auch der oberste Theaterfreund, Achim Weizel, spricht von einem Haus, das „schon damals beispielgebend für die Planung eines Theaters“ gewesen sei. Die „geniale Idee, Schauspielhaus und Opernhaus unter einem Dach zu vereinen“, werde „noch heute von Regisseuren begeistert aufgenommen“.

Dass eine Sanierung ebenso sinnvoll wie herausfordernd ist, verheimlicht die stellvertretende DAM-Direktorin und Kuratorin der Ausstellung, Andrea Jürges, keineswegs. Dass das Mannheimer Nationaltheater zwischen prunkvollen Sanierungen wie der Staatsoper unter dem Linden und dem industriellen Chic des Everyman Theatre in Liverpool als Solitär einer eigenen Sprache dasteht, präsentiert sich dem Betrachter aber keineswegs als Malus, im Gegenteil. Denn, warum 240 Millionen Euro nötig sind, um ein Haus zu sanieren, das diese Investition auch wert ist, erstreckt sich in Erklärtexten und Grafiken über eine ganze Wandflucht, die als visuelles Emblem lebendiger Theaterkultur auch im europäischen Vergleich standhält – und nach vorne weist.

