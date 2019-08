Bülent Ceylan zufällig bei Autoprotzer-Kontrolle gestoppt

Mannheim.Da staunten die Beamten nicht schlecht, als sie sahen, wer im Auto saß: Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan ist am Freitagnachmittag zufällig in eine Autoprotzer-Kontrolle geraten. Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Mit seinem Wagen - einem Ford Mustang - sei aber alles in Ordnung gewesen.

Das Auto war den in Zivil gekleideten Beamten aufgefallen. Deshalb entschieden sie sich dafür, das Fahrzeug zu kontrollieren. Schnell fiel den Polizisten aber auf, wer hinter dem Steuer saß.

Die Polizei veröffentlichte am Montag ein Foto auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Das Bild zeigt den Komiker in seinem Wagen, wie er eine Polizei-Kelle in die Höhe hält. Neben ihm stehen zwei Beamte in Zivilkleidung. Die Polizei schrieb in ihrem Beitrag, mit Ceylans Auto sei - „wie bei seiner Haarpracht“ - alles in Ordnung gewesen.

Auf der Bühne sei Ceylan der Typ, der auch durchaus mal laut sei und auffalle. Im Straßenverkehr hingegen wisse er sich vorbildlich zu verhalten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019