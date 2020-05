Bürger-Bündnis bietet Trägerschaft an

„Wenn alle zusammen helfen, ist das zu schaffen,“ meint Helen Heberer optimistisch – und diese Zusammenarbeit gibt es jetzt: Ein „Arbeitskreis Raddampfer“ hat sich am Montagabend formiert, um künftig den Betrieb des Museumsschiffs ehrenamtlich zu übernehmen. Damit wollen die Initiatoren verhindern, dass der historische Raddampfer aus Mannheim verschwindet – etwa nach Düsseldorf.

Das Technoseum, dessen größtes Exponat der am Neckarufer bei der Kurpfalzbrücke liegende Schaufelraddampfer ist, sucht seit über einem Jahr einen neuen Träger für das Museumsschiff (wir berichteten). Die nötige Sanierung und der Betrieb übersteigen den Etat des Museums. Zuletzt hatte Düsseldorf großes Interesse geäußert, den „publikumswirksamen Ausstellungsort“ als „weitere touristische Attraktion“ ans dortige Rheinufer zu holen.

Das will der von Vertretern verschiedener Organisationen wie Mannheimer Schiffahrtsverein, Arbeitskreis Binnenschifffahrt im Museumsverein, Arbeitskreis Sozialgeschichte, Verein Stadtbild, Verein Badische Heimat, Rhein-Neckar Industriekultur sowie von Unternehmern und interessierten Bürgern gegründete Kreis verhindern.

„Der Raddampfer gehört zur Stadt und zur Geschichte Mannheims mit seinen beiden Flüssen“, so Veit Lennartz vom Verein Industriekultur Rhein-Neckar. Für Margarete Würstlin vom Arbeitskreis Sozialgeschichte bietet das Museumsschiff „die einzigartige Gelegenheit, die Geschichte der Arbeit am und um den Hafen anschaulich darzustellen“, denn nur durch den Hafen habe sich Mannheim zu einem wichtigen Industrie- und Handelsstandort entwickeln können. „Mannheim und seine Bürger haben den beiden Flüssen, dem Hafen und der Schifffahrt wirtschaftliche Entwicklung und einen gewissen Wohlstand zu verdanken“, gibt der Speditions- und Schifffahrtskaufmann Christian Kühnle zu bedenken.

Politische Allianz

„Der Raddampfer soll zukünftig unsere Kinder und Enkelkinder daran erinnern“, wünscht er sich. Der Arbeitskreis solle „bürgerliches Engagement bündeln und gemeinsam Stadt und Land von der Bedeutung des Erhalts des Schiffes überzeugen“, so Kühnle, der nicht nur als stellvertretender Vorsitzender des Mannheimer Schiffahrtsvereins spricht. Auch für die bekannte Schifferfamilie Kühnle und seine Cousine Ingeborg Lutz sagte er Hilfe zu. „Wenn es gelingt, mit bürgerschaftlichem Engagement das Schiff wieder zum Leben zu bringen, dann wäre der Raddampfer für Mannheim zu retten“, ist Heberer überzeugt. Die Vorsitzende des Vereins Stadtbild hat mit dem von ihr geführten Aktionsbündnis Sternwarte das Muster geliefert – hier bezahlten Stadt und weitere Zuschussgeber die Sanierung des Barockbaus, wo das Aktionsbündnis nun ehrenamtlich Veranstaltungen organisiert.

In Sachen Museumsschiff hat Heberer den Unternehmer Rolf Götz an ihrer Seite – beide sind Träger des Bloomaulordens. Götz hat bei der Kölner Schiffswerft Deutz ein Angebot angefordert, was die Sanierung des Museumsschiffs kosten würde. Es liegt, ohne Elektro- und Reinigungsarbeiten, bei 248 930 Euro. Das ist nicht nur weit weniger als die vom Technoseum und mehreren von ihm beauftragten Gutachtern genannten Summen zwischen 2,85 und 4,95 Millionen Euro. Der Betrag wäre auch von den 500 000 Euro abgedeckt, die das Technoseum nach eigenen Angaben als Rücklage für nötige Arbeiten am Museumsschiff seit Jahren angespart hat.

Heberer will als SPD-Stadträtin aber auch politisch für den Erhalt des Museumsschiffs kämpfen. Sie hat dazu schon vor Wochen eine Allianz aus SPD, CDU, ML und FDP geschmiedet. CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz reichte jetzt zudem einen Antrag im Gemeinderat ein, der Stadt und Technoseum auffordert, das Museumsschiff in Mannheim zu erhalten, auf Basis des günstigen Angebots zu sanieren und dann dem bürgerschaftlichen Arbeitskreis zu überantworten. An Bord solle auch an die 1868 abgeschlossene „Mannheimer Akte“ erinnert werden, „als Beginn des europäischen Gedankens“.

