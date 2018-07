Bürger gestalten Leitbild mit

Anzeige

Sorge um bezahlbaren Wohnraum

Vor dem Ergebnis-Finale am Nachmittag gab es Gelegenheit, die auf der Galerie und im Ratssaal verteilten Thementafeln samt der angepinnten Karten mit Erkenntnissen, Anregungen, aber auch Forderungen zu studieren und dabei ins Gespräch zu kommen. Manche Bürger trugen ganz persönliche Erfahrungen vor – beispielsweise vom schwierigen Eingliedern ihres behinderten Kindes in den Alltag einer Regelschule oder von der Odyssee nach einer bezahlbarem Wohnung.

Angesichts der vielfältigen Themen – von Arbeit über Bildung, Gesundheit, Kultur, Mobilität bis Zukunftsfähigkeit – ergab die abschließende Präsentation mit jeweils einer Minute Redezeit keine übergeordnete Botschaft, sondern ein Mosaik. Gleichwohl tauchten einige Anliegen mehrfach auf: das Miteinander unterschiedlicher Gruppen und Kulturen, aber auch deren Regeln stärken; Mobilität mit Bus, Bahn und Fahrrad ausbauen; Ökosysteme auch und gerade in der Stadt schützen; Rathaus-Entscheidungen transparent machen. Oberbürgermeister Kurz sprach von „eindrucksvollen Ergebnissen“ und hob hervor, dass diese von Bürgern „in nicht üblichen Zusammenhängen“ erarbeitet worden seien.

In der abschließenden Fragerunde plädierte eine von Applaus unterstützte Gruppenteilnehmerin dafür, dass die vorgetragenen Anliegen in dem späteren Leitbild nicht nur als „Überschriften“, sondern als „konkrete Inhalte“ vorkommen. Es gebe Überlegungen, ließ Kurz wissen, das mit „Riesenaufwand“ erprobte Format der Bürgerbeteiligung auch für künftige Einzelprojekte oder strategische Ausrichtungen zu nutzen. „Wir werden uns dazu Gedanken machen.“

Wie es in dem Leitbildprozess weitergeht, steht bereits fest: Nach einem „internationalen Expertenforum“ im Oktober soll der Gemeinderat im November das „Leitbild Mannheim 2030“ beschließen. Und das soll schon in die Haushaltplanung 2020 / 2021 überführt und in das Verwaltungshandeln implementiert werden. Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) und ML-Stadtrat Achim Weizel verfolgten im Stadthaus den engagierten Bürgerdialog – „toll, was da herausgekommen ist“, so Weizel. Und weil gemeinsames Gestalten gelernt sein will, bekamen alle Teilnehmer einen Fragebogen zu ihren ganz persönlichen Bürgerdialog-Erfahrungen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.07.2018