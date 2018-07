Bürger lehnen Kahlschlag ab

Mitglieder der Bürgerinitiative SOS Stadtbaum argumentieren, dass Bäume durch ihr Wurzelgeflecht zur Stabilisierung des Rheindamms beitragen können. © Langscheid

Fast vier Stunden wartete Wolf-Rainer Lowack geduldig, bis er am späten Freitagabend im Forum an der John-Deere-Straße seine Forderungen an Stadtverwaltung und Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe zur anstehenden Sanierung des Rheindamms im Mannheimer Süden vortragen konnte. Nach teilweise turbulenter, emotionsgeladener Debatte mit mehr als 500 Bürgern und den Fachleuten des RP blieb Lowack,

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3318 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018