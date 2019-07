Bürger sollen Bäume gießen

„Jede zusätzliche Gießkanne hilft“, sagt Markus Roeingh. Der Leiter des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt bei der Stadtverwaltung bittet Mannheimer, junge Bäume in ihren Straßen zu gießen. Die leiden unter der anhaltenden Trockenheit. „Vor allem junge Bäume sind auf Bewässerung angewiesen. Ältere Bäume können sich über ihre tiefreichenden Wurzeln besser selbst versorgen.“ Alle Mitarbeiter seien momentan mit Gießen beschäftigt. Auch die Feuerwehr unterstütze in der „dringenden Situation“. Obendrein gilt derzeit das stadtweite Grillverbot wieder, teilt die Verwaltung mit. Wegen der Brandgefahr ist Feuer in Wäldern untersagt, alle Grillplätze im Wald sind geschlossen. red/lok

