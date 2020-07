Bürger sollen Sicherheit in der Stadt bewerten

Es muss gar keine konkrete Bedrohung vorhanden sein – an manchen Orten fühlen sich viele Menschen einfach unsicher. Die Zahl der Straftaten in Mannheim ist im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen. Das Sicherheitsempfinden muss mit solchen Entwicklungen aber nicht immer übereinstimmen. Auf der anderen Seite können Beobachtungen schon früh auf Probleme hinweisen.

Wie also ticken die Mannheimer beim Thema Sicherheit? Um das herauszufinden, werden nun tausende Menschen von der Stadt zur „Sicherheitsbefragung“ eingeladen. Bei der dritten Erhebung dieser Art – nach 2012 und 2016 – können zufällig ausgewählte Bürger – das Mindestalter liegt bei 14 Jahren – ihre Eindrücke angeben. „Die Befragung ist für uns ein ganz wesentlicher Baustein“, betont Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU). Denn sie diene dazu, das von Stadt und Polizei praktizierte Sicherheitskonzept zu verfeinern.

Ergebnisse Anfang 2021

Sind die Eindrücke der Bürger bekannt, lässt sich das Sicherheitskonzept entsprechend weiterentwickeln, betont Specht. Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Uni Heidelberg begleitet die Umfrage wissenschaftlich. Ihm zufolge helfen solche Erhebungen, negative Trends in Stadtvierteln frühzeitig aufzuspüren und zu entschärfen. Dadurch blieben in den Städten die Lebensqualität hoch, die Menschen engagiert und das Miteinander positiv. Auf diese Weise sinke auch die Kriminalitätsbelastung.

Aus Sicht von Polizeipräsident Andreas Stenger zeigt sich der Erfolg dieses Konzepts anhand der Kriminalitätsstatistik 2019. So wurden im zurückliegenden Jahr in Mannheim 31 321 Straftaten angezeigt. Das war ein Rückgang von 6 Prozent gegenüber 2018. Damals lag die Zahl angezeigter Straftaten noch bei 33 320.

Insofern tragen die Teilnehmer der neuen Sicherheitsbefragung dazu bei, dass die Stadt frühzeitig auf Probleme reagiert. 10 000 Mannheimer erhalten daher nun per Post einen Fragebogen mit 36 Fragen. Weitere 15 000 Mannheimer sind aufgerufen, den gleichen Fragebogen im Internet zu beantworten und so Auskunft über ihr Sicherheitsempfinden in der Stadt zu geben. Erste Ergebnisse der Erhebung könnten im Herbst vorliegen, wie Christian Specht sagt. Anfang 2021 will die Stadt das gesamte Bild präsentieren. Wie groß der Rücklauf der insgesamt 25 000 Fragebögen sein wird, lässt sich noch nicht absehen. Gleichwohl erhoffen sich Stadt, Polizei und Wissenschaftler möglichst viele Antworten darauf, welche Orte etwa bei Dunkelheit gemieden werden oder ob die Videoüberwachung im öffentlichen Raum Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl hat.

Wie bei früheren Befragungen werden auch aktuelle Themen behandelt, etwa Fragen zur Sicherheit von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten, zur Videoüberwachung in Mannheim sowie zum Sicherheitsempfinden während der Corona-Pandemie.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020