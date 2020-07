Bürger sollen Wünsche angeben

Auf dem Lindenhof fehlen laut einer Standortstudie der Stadt dringend Kinderbetreuungsplätze und Wohnraum. Für Neubauten sind aber nur wenige geeignete Flächen vorhanden. Deshalb wurde vom Gemeinderat Ende 2019 entschieden, auf der Fläche des Pfalzplatzbunkers eine Kindertageseinrichtung für sieben Gruppen zu errichten (wir berichteten). Jetzt soll mit Hilfe einer Bürgerbefragung geprüft werden, ob der Bau einer Kita mit der Schaffung von Wohnraum verknüpft werden kann.

Zudem gilt es laut Stadt zu beachten, dass sich in den vergangenen Jahren verschiedene öffentliche und bürgerschaftliche Nutzungen auf der Bunkeroberfläche etabliert haben. „Diese sollen möglichst erhalten bleiben“, versichert eine Stadtsprecherin. Nun möchte die Verwaltung in einem ersten Beteiligungsschritt erfahren, wie die Bürger aller Generationen den gesamten Pfalzplatz nutzen, wo sie sich aufhalten und was ihnen dort gefällt oder auch nicht gefällt. Bis zum 26. Juli besteht unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de die Möglichkeit, online an einer Befragung teilzunehmen. Wem dies nicht möglich ist, der kann seine Anregungen auf einer Postkarte vermerken und in den Briefkasten des Jugendtreffs Lindenhof (Pfalzplatz 29) einwerfen. Die Karten werden in verschiedenen Geschäften im Stadtteil ausgelegt. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020