Bürger spenden 2441 Mal Blut

Sie setzen sich mit ihrer Blutspende aktiv für andere ein, nehmen sich Zeit für Menschen, die Hilfe brauchen, und übernehmen Verantwortung in der Gesellschaft. 110 Mannheimer haben sich im vergangenen Jahr an den Aktionen des DRK-Blutspendedienstes beteiligt. Für ihren beispielhaften Einsatz für andere Menschen wurden jetzt drei besonders engagierte Blutspender für 100, 150 und 175 Spenden mit der goldenen Ehrennadel des DRK im Mannheimer Rathaus ausgezeichnet.

Harry Zepp spendet seit mehr als 40 Jahren sein Blut. „Ich hab schon immer gern geholfen und war deshalb auch aktiv beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Feudenheim“, erzählte der 65-Jährige. Er wurde für 175 Blutspenden geehrt. Volker Senft aus Wohlgelegen, der für 150 Blutspenden ausgezeichnet wurde, ist außerdem Notfallspender. Das bedeutet, dass der 58-Jährige Tag und Nacht bereit ist, für Menschen, die Hilfe brauchen, seinen Lebenssaft zu spenden.

Besonders begehrter Helfer

Notfallspender seit vielen Jahren ist Roger Kieser, der für 100 Blutspenden geehrt wurde. In den Adern des 62-Jährigen fließt besonders begehrtes Blut. Denn Kieser hat die Blutgruppe Null negativ, die mit allen anderen kompatibel ist. Sie kommt nur bei sechs Prozent der Spender vor. „Es macht mir Freude, anderen zu helfen“, sagte der Gartenstädter. In Erinnerung geblieben ist ihm die Notfallspende für ein Neugeborenes, dessen Leben er damit rettete.

Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb dankte den Spendern „für das persönliche Engagement und die hohe Spendenbereitschaft, die beispielgebend ist für andere“. Sie betonte: „Ihre Bereitschaft, anderen Menschen durch Ihre Blutspende zu helfen, ist etwas ganz Besonderes.“ Spenderblut werde dringend benötigt. Denn trotz des medizinischen Fortschritts lasse sich Blut nicht künstlich herstellen. Und der Bedarf nehme zu – nicht nur, weil die Bevölkerungszahl steige und die Unfallraten nicht abnehmen, sondern auch wegen der Fortschritte in der Medizin, die Dinge korrigieren und heilen könne, wo früher noch Menschenleben endeten.

Martin Oesterer, beim DRK-Blutspendedienst zuständig für Spendenwerbung im Bereich Baden-Württemberg/Hessen, dankte den Spendern für ihr „Engagement mit Vorbildfunktion“. Er berichtete: „2018 gab es in Baden-Württemberg und Hessen 633 032 Spenden“. Bemerkenswert sei die Bereitschaft der Mannheimer Bürger. Hier sei 2018 insgesamt 2441 Mal gespendet worden – bei steigender Tendenz (2016: 1600 und 2017: 2000). Während es in Baden-Württemberg/Hessen acht Prozent Erstspender gab, waren es in Mannheim stolze 44 Prozent. Die Zweitspenderquote von 23 Prozent möchte Oesterer noch auf 30 Prozent steigern.

„Die Gesundheit steht natürlich auch bei den Spendern im Vordergrund“, so Oberarzt Patrick Wuchter. Denn sie helfen nicht nur Kranken und Verletzten, wieder gesund zu werden, sie tun auch etwas für ihre eigene Gesundheit: Bei jeder Spende wird der Blutdruck kontrolliert, der Gehalt an rotem Blutfarbstoff gemessen und das Blut im Labor auf Krankheitserreger wie Hepatitis B und C sowie HIV untersucht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019