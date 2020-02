Bürger starten Bündnis zur Rettung des Friedrichsparks

Fünf Vereine aus der Innenstadt, dazu vier Architekten sowie der katholische Stadtdekan Karl Jung haben sich zum Aktionsbündnis „Rettet den Friedrichspark“ zusammengeschlossen. In einem Positionspapier an den Oberbürgermeister, die Fraktionen aller im Gemeinderat vertretenen Parteien sowie die FDP fordern sie einen Masterplan „Universitäts-Campus“. Dabei sollten „vorhandene Flächen und Gebäude rund um das Schloss auf ihre Eignung untersucht werden, bevor weitere Festlegungen und Umsetzungsschritte der zurzeit angedachten Erweiterungspläne angegangen werden“. Hintergrund der Aktion ist die Absicht der Universität, im Anschluss an das Schloss an der Bismarckstraße/Friedrichspark vier Gebäude neu zu bauen. Dagegen gibt es seit Monaten Widerstand.

Beitrag zur Stadtreparatur

Zu den Bündnis-Partnern gehören die Architekten Peter Fischer, Johannes Striffler, Winfried van Aaken und Hartwig Theobald aus dem Beirat der Architektenkammer, Dekan Karl Jung, die Bürgervereine Innenstadt West und Östliche Innenstadt, das Netzwerk Kapuzinerplanken, der Verein Friedrichsplatz sowie der Verein Stadtbild und die Werbegemeinschaft City Mannheim. Sie alle plädieren für eine „Teil-Wiederherstellung des Friedrichspark“ als Beitrag zur Stadtreparatur. „Dabei haben wir volles Verständnis für die Erweiterungspläne der Uni“, stellt Sprecher Wolfgang Ockert klar. Land und Stadt hatten in einem Planungsprozess Möglichkeiten erarbeitet, den Park nach Abriss des Eisstadions 2021 aufzuwerten und bauliche Entwicklungsperspektiven für die Universität zu entwickeln. 2017 wurde ein städtebaulich-landschaftsplanerischer Wettbewerb veranstaltet. Empfohlen wurde eine sechsgeschossige Bebauung (zuletzt vier Gebäude) entlang der Bismarckstraße. Diese Pläne wurden von Mitgliedern des Bundes Deutscher Architekten kritisiert. Der Rahmenplan wurde überarbeitet, der Bebauungsplan „Entwicklung des Friedrichparks und der Universität Mannheim“ zuletzt aber im zuständigen Ausschuss des Gemeinderats vertagt.

Durch die Pläne entlang der Bismarckstraße werde die städtebauliche Wirkung des Westeingangs zur Stadt beeinträchtig, die Wirkung des Barockdreiecks zerstört, lehnt das Bündnis jegliche Bebauung dort ab. „Wenn nur ein Haus gebaut wird, ist es vorbei mit dem Park“, so Ockert. Eine Teil-Wiederherstellung der historischen Grünfläche wäre stattdessen „ein großer Gewinn für die Bürger“. Dazu werde die klimatische Situation verbessert. Die Aktivisten schlagen vor, bestehende Gebäude in der Stadt für die Uni-Erweiterung einzusetzen. Auch im Hinblick auf einen späteren Rückbau der Brücke würde dies eine bessere Durchlüftung sicherstellen.

Ockert: „Wir bitten die Stadt, alles ergebnisoffen zu untersuchen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.02.2020