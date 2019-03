Bürger wollen Schutz vor Autobahnlärm

Wie geht’s mit der Stem-Kaserne in Suebenheim weiter? Baut die TSG Seckenheim neue Sporthallen? Werden Wohnungen und Gewerbebetriebe auf dem insgesamt rund vier Hektar großen Areal am Rande Suebenheims, direkt an der Autobahn 656, angesiedelt? Wenn es nach der neugegründeten Bürgerinitiative (BI) Stem geht, wird möglichst viel des Areals renaturiert – sprich: Die Gebäude sollen abgerissen, die

...