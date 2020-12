Bürgerdienste nur noch mit Termin - offene Sprechstunde entfällt

Mannheim.Die Mannheimer Bürgerservices arbeiten in der Zeit vom 16. Dezember bis 10. Januar 2021 im reduzierten Dienstbetrieb ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung; die offene Sprechstunde entfällt. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, um Behördengänge zu vermeiden, das Online-Angebot im Bürgerportal der Stadt Mannheim (www.mannheim.de/buergerportal), E-Mails oder den Postversand zu nutzen.



Die sechs Bürgerservice-Standorte Innenstadt K 7, Neckarau, Neckarstadt, Neuhermsheim, Vogel-stang und Waldhof bleiben für bereits vereinbarte Termine offen. Alle anderen Standorte sind geschlossen. Hier werden für bereits vergebene Termine zeitnah Ersatztermine angeboten. Die Abholung von Pass- und Ausweisdokumenten ist in dringenden Fällen in den für Termine geöffneten Standorten weiterhin möglich



Für unaufschiebbare persönliche Vorsprachen können Termine über das Online-Terminreservierungssystem (www.mannheim.de/terminreservierung), die Hotline 0621 293-2628 oder die Behördennummer 115 vereinbart werden.

