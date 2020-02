Bürgereingabe wird „verlängert“

Steffen Brauer (FDP, Schwäbisch Hall) und Hermino Katzenstein (Grüne, Sins-heim) bei der Anhörung. © Langscheid

Über die Petition der Feudenheimer Bürger kann der Landtag erst entscheiden, wenn das Planfeststellungsverfahren für den Radschnellweg abgeschlossen ist. Wegen des großen öffentlichen Interesses wollte man die Eingabe aber weder einfach so lange liegenlassen noch abweisen (was rechtliche möglich gewesen wäre). Deswegen wurden Anhörung und Ortsbesichtigung in der Au vorgezogen und die Petition solange „verlängert“, bis ein Planfeststellungsbeschluss (eine Baugenehmigung) da ist. Dieser wird im Laufe des Jahres erwartet. lang

