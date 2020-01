Bürgerempfang der FDP-Landtagsfraktion

Die Landtagsfraktion der baden-württembergischen FDP hat am Dienstagabend ihren Bürgerempfang in Mannheim veranstaltet. Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke und Kollegen trafen im Hotel Mercure unter anderem auf die Mannheimer Stadträtinnen Birgit Reinemund, Kathrin Kölbl und ihren Kollegen Volker Beisel. Zuvor hatte sich die Landtagsfraktion Unternehmen und Institutionen in Mannheim und Heidelberg angeschaut. Nach Grußworten, unter anderem von Bürgermeister Michael Grötsch (CDU), hatten die Bürger die Gelegenheit, über politische und gesellschaftliche Herausforderungen insbeosndere in Mannheim und Heidelberg zu diskutieren. Unser Bild zeigt den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Jochen Haußmann.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.01.2020