Bürgerinitiative bekommt letzte Frist bis zum Herbst

„Toll, dass das bürgerschaftliche Engagement gewürdigt wird“ – so reagierte Bloomaul und Unternehmer Rolf Götz. Seit Monaten kämpft er dafür, dass das Museumsschiff für Mannheim erhalten wird. Gestern haben er und alle Mitkämpfer einen Etappensieg errungen: Der Stiftungsrat vom Technoseum hat beschlossen, zwar die Trägerschaft für den alten Raddampfer abzugeben, ihn aber einem noch zu gründenden Trägerverein anzubieten.

Dem Gremium, dem je drei Vertreter von Stadt und Landesregierung unter Vorsitz von Staatssekretärin Petra Olschowski aus dem Stuttgarter Wissenschaftsministerium angehören, wurden vier Möglichkeiten unterbreitet – einschließlich der Verschrottung. Sofern eine Sanierung oder Übergabe an einen anderen Betreiber nicht zustande kommt, darf das Schiff laut Technoseum nicht über die genehmigte Frist (Frühjahr 2021) hinaus am bisherigen Liegeplatz bleiben.

Schnell war klar, dass das Technoseum sein größtes Exponat loswerden will – es aber auch nicht verschrotten möchte. Dem stimmte der Stiftungsrat zu. Die Direktion des Museums argumentiert seit Monaten, dass sie keinen finanziellen Spielraum sieht, das Museumsschiff zu sanieren und weiter zu betreiben. Es will sich ganz darauf konzentrieren, das benachbarte Gebäude des Südwestrundfunks (SWR) – sobald der Sender den Neubau seines Studios an der Schafweide bezieht – in ein „Zentrum für Digitalkompetenz und Zukunftswelten“ zu verwandeln. Da sieht auch die Landesregierung klar die Priorität. Sie hat früh deutlich gemacht, dass sie das Museumsschiff höchstens als kommunales Anliegen betrachtet und dafür kein Geld ausgeben möchte.

„Erhalt als Kulturdenkmal“

Im Mai hatte sich aber ein Bürger-Bündnis aus mehreren Vereinen – vom Stadtbild e. V. bis zum Schiffahrtsverein oder Rhein-Neckar-Industriekultur – bereiterklärt, ehrenamtlich die Trägerschaft des Museumsschiffs zu übernehmen. Rolf Götz legte konkrete Angebote vor, wonach die Sanierungskosten deutlich unter den Beträgen liegen, welche die Direktion des Museums immer genannt hatte. Zudem gab es ein klares Votum von SPD und CDU im Gemeinderat, das Schiff unbedingt in Mannheim zu halten.

Der Stiftungsrat einigte sich jetzt nach der offiziellen Mitteilung darauf, „das Museumsschiff in gute Hände abzugeben“. Entscheidend ist die Reihenfolge. Zunächst habe man beschlossen, den Raddampfer „einer Mannheimer Privatinitiative anzubieten“, die noch gegründet werden muss. Erst an zweiter Stelle wird Düsseldorf genannt. Das dortige Schifffahrtsmuseum will in dem Museumsschiff das hölzerne, knapp 18 Meter lange Plattbodenschiff aus dem frühen 17. Jahrhundert ausstellen, das bei Deichsanierungsarbeiten gefunden wurde.

„Wir wollen einer Privatinitiative die Möglichkeit bieten, die Trägerschaft des Schiffes zu übernehmen, um es dauerhaft in der Stadt zu belassen“, sagte Stiftungsratsvorsitzende Petra Olschowski. „Darüber hinaus freut uns auch das Interesse der Stadt Düsseldorf. Eine Übergabe rheinabwärts würde ebenfalls den langfristigen Erhalt des Raddampfers als Kulturdenkmal und schwimmendes Museum sicherstellen.“ Parallel will man daher auch mit der Stadt Düsseldorf Gespräche führen.

„Ich bin froh und dankbar, dass wir das so erreicht haben“, sagte Stadträtin Helen Heberer (SPD), die als Vorsitzende des Vereins Stadtbild wie auch als Mitglied des Stiftungsrates für die Rettung des Schiffes geworben hat. „Wir haben jetzt eine konkrete Perspektive“, so Heberer erleichtert, nun müsse man aber auch „genügend Kräfte finden, die sich engagieren“. Sie werde „gerne helfen, wo ich kann“ und dafür eintreten, dass die beim Museum gebildeten Rücklagen zur Sanierung des Schiffes als „Mitgift“ an den Verein gehen – da war von 200 000 bis 250 000 Euro die Rede.

„Wir werden zeigen, dass Bürger etwas bewegen können, was die träge Verwaltung eines Museums nicht schafft“, meint Götz optimistisch. Dazu gehöre die Sanierung, aber auch, „den Raddampfer wieder mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen“, so Götz: „Wir legen jetzt los“, meinte er. Es gibt nämlich auch Zeitdruck: Bis Herbst, so der Stiftungsrat, soll klar sein, ob die Vereins-Lösung funktioniert oder Düsseldorf zum Zuge kommt.

