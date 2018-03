Bürgerpark soll wachsen

Anzeige

Im „Bürgerpark Wingertsbuckel“ im Norden von Feudenheim steht erneut eine Baumpflanzaktion an. Stadt und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) wollen, dass am Samstag, 21. April, zwischen Feudenheim und dem Neubaugebiet „Rott“ weitere Bäume nach dem Motto „Bürger pflanzen Bäume für Bürger“ “ Wurzeln schlagen.

Seit dem ersten Spatenstich am 14. Dezember 1988 durch den damaligen Baubürgermeister Niels Gormsen pflanzten auf dem rund 40 Hektar großen Gelände im Osten Mannheims Spender über 1000 Bäume und spendeten 33 Bänke. Meist sind Geburtstage, Taufe, Hochzeiten, Jubiläen oder die Erinnerung an einen geliebten Menschen der Anlass, aber auch Schulen, Firmen und Vereine beteiligen sich. Nun dürfen sie wieder symbolisch zu Spaten und Gießkannen greifen. Alle Spender werden persönlich eingeladen. Wer bis zum 9. April 2018 spendet, kann an der zentralen Baumpflanzaktion im Bürgerpark teilnehmen. Mit dabei ist wie immer auch der Baum des Jahres – 2018 die Esskastanie. Eine Baumspende kostet 300 Euro. Auch Bänke können gespendet werden, eine Bankspende kostet 450 Euro. Die Spender werden auf zentralen Tafeln verewigt. Auskunft unter der zentralen Behörden-Telefonnummer 115. pwr