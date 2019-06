Bürgerreise nach Toulon

In diesem Jahr besteht die Städtepartnerschaft Mannheims mit Toulon seit 60 Jahren. Der „Förderverein Städtepartnerschaften Mannheim“ organisiert deswegen vom Samstag, 14. September bis Mittwoch, 18. September eine Toulon-Reise, zu der Mannheimer eingeladen sind.

Die Abfahrt erfolgt am 14. September am frühen Morgen mit dem Bus am ADAC-Parkplatz. Die Ankunft am frühen Abend in Toulon mit einem Abendessen im Hotel. Am Sonntag ist ein Besuch des Touloner Marktes „Cours Lafayette“ und eine Fahrt mit dem Bus an der Westküste der Touloner Bucht über La Seyne, Six Fours nach Sanary vorgesehen, dort gibt es eine Führung.

Über Le Castellet geht es zurück nach Toulon. Der Montag beginnt mit einer Hafenrundfahrt, danach steht eine Stadtrundfahrt mit der Minibahn auf dem Programm. Nachmittags gibt es einen Empfang durch die Stadt Toulon, danach Besuch der Gedenkstätte für die Opfer des Hubschrauberabsturzes in Mannheim im September 1982.

Zudem findet eine Fahrt mit dem Bus nach Hyères statt mit Stadtführung und Freizeit. Zurück in Toulon ist ein Abendessen im Hafen geplant. Am Mittwoch geht es zurück nach Mannheim, Ankunft am späten Abend. Bei der Busreise inklusive: 4 Sterne klimatisierter Reisebus, 40 Schlafsessel. Übernachtungen im Hotel Ibis Style inkl. Frühstück, 3 Gang-Menü am Anreisetag im Hotel, Ausflüge vor Ort. Kosten pro Person: 464 Euro, Einzelzimmerzuschlag 160 Euro, Mindestteilnehmerzahl: 25. Anmeldung unter info@partnerstadt-mannheim.de mit Angabe des Namens, der Personenzahl, Einzel oder Doppelzimmer und Kontaktdaten. lia

