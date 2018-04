Bürgerservice bleibt geschlossen

Anzeige

Die Bürgerservices Friedrichsfeld, Neckarau und Rheinau bleiben am Mittwoch, 25. April, geschlossen. Grund sind laut Pressemeldung der Stadt umfangreiche Kabelarbeiten im Rahmen der Umbaumaßnahme „Gleiserneuerung Verknüpfungspunkt Bahnhof“ im Bereich Endstelle Bahnhof Rheinau der RNV. Die Endstelle der Stadtbahnlinie 1 in Rheinau Süd wurde für 8,2 Millionen Euro barreierefrei umgebaut. Am Freitag, 20. April, hatte die RNV den regulären Betrieb wieder aufgenommen. „Rechtzeitig zur Eröffnung des Maimarktes“, wie Erster Bürgermeister, Christian Specht, bei der Inbetriebnahme betonte. Die Arbeiten an der Haltestelle sollen am 9. August beendet sein. has