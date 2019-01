Bürgerverein beauftragt Gutachter

Christian Schmidt (Darmstadt) und Lothar Wessolly (Stuttgart) sollen für die Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof eine „fachgutachterliche Machbarkeitsuntersuchung für alternative Lösungen“ zur geplanten Sanierung des Rheindamms erarbeiten. Den Auftrag dazu erteilte die BIG jetzt den beiden Ingenieuren, die bereits an der Stör-Wasserstraße und am Rheindamm bei Neuss tätig waren. Dies teilte BIG-Mitglied Wolf Engelen auf Nachfrage mit. Der Baumbestand am Rheindamm soll im Gegensatz zu der vom Regierungspräsidium Karlsruhe vorgeschlagenen Lösung „bei mindestens gleicher oder höherer Sicherheit“ weitgehend erhalten werden.

Das Regierungspräsidium plant eine Ertüchtigung des Dammes zwischen Großkraftwerk und Schwarzwaldstraße. Den Plänen zufolge soll der Damm baumfrei gehalten werden. Nach Schätzungen müssten dazu bis zu mehrere tausend Bäume auf dem knapp vier Kilometer langen Abschnitt gerodet werden.

Ein Gutachten der Universität Karlsruhe im Auftrag des Regierungspräsidiums, das am Donnerstag, 31. Januar, im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats vorgestellt wird, geht von einem Spielraum für den Baumschutz aus. Auch die Stadt Mannheim hat ein eigenes Gutachten zum Thema angekündigt. lang

