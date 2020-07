Buga 2023 in Mannheim: “Schaufenster für eine grüne und nachhaltige Zukunft”

Mannheim.Klima, Umwelt, Energie und Nahrung - das sind die vier Leitthemen für die Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim. Das sagte Kirsten Batzler, Leiterin der Abteilung Marketing, Kultur und Veranstaltungen bei der Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft, während einer Pressekonferenz in der U-Halle auf Spinelli. Das “Schaufenster für eine grüne und nachhaltige Zukunft” soll in drei Jahren 2,1 Millionen Besucher anziehen.

Auf dem ehemaligen Gelände der US-Armee und im Luisenpark wird die Großveranstaltung vom 14. April bis 8. Oktober 2023 mit mehr als 5000 Veranstaltungen ausgerichtet. Beide Flächen werden dann mit einer Seilbahn verbunden sein.

Das Ausstellungskonzept hat das Buga-Team gemeinsam mit der niederländischen Kreativagentur NorthernLight entwickelt. Gemeinsam sei es gelungen, ein Ausstellungskonzept zu schaffen, das die beiden Austragungsflächen, aber auch die Stadt Mannheim berücksichtige, so Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach.

Dabei sollen sich Spinelli als “Experimentierfeld” und der Luisenpark als gewachsene Parkanlage in Bezug auf die vier Leitthemen der Schau ergänzen. Das ermögliche den Gästen einen tollen Tag, an den sie sich gern erinnern, sagte Kirsten Batzler. “Huch, damit hätte ich gar nicht gerechnet!” - das soll der Besucher in drei Jahren sagen, wenn er durch die beiden Parks schlendere, so Batzler weiter. Überraschungen sollen also neben den Bundesgartenschau-Klassikern ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung sein.

Ein “klares, nachvollziehbares Leitsystem” soll die Besucher “wie an einem roten Faden” über die beiden Geländeteile führen. Die Strecke soll die Höhepunkte der Buga streifen.